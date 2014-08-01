Более 100 международных экспертов добрались к месту катастрофы Boeing - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр Украины, председатель Госкомиссии по расследованию причин катастрофы Boeing Владимир Гройсман сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Сегодня в полном составе - это 101 эксперт - попали на место падения самолета в результате его сбития, и с 11.25 на этом месте проводится специальная работа по исследованию территории, где находятся обломки самолета», - отметил он.

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«Это 20 автомобилей, которые доставлены на эту территорию, 101 эксперт: 10 - от ОБСЕ, 53 - от Нидерландов, 38 - от Австралии, а также с ними в сопровождении есть представители масс-медиа, это около 10 автомобилей», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Boeing-777» Malaysia Airlines, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Все 298 человек, которые находились на его борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были подданными Нидерландов. 43 человека, которые находились на борту, в частности все члены экипажа, были гражданами Малайзии.

Вчера, 31 июля, международным экспертам, которые прибыли из Нидерландов и Австралии, впервые удалось попасть на место катастрофы самолета "Малазийских авиалиний", они пытались это сделать с 27 июля.

Эксперты в первую очередь должны заняться поиском останков тел погибших, которых, по данным МИД Австралии, может быть еще около 80, и личных вещей жертв этой катастрофы.