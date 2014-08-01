В НАТО опровергли информацию об использовании силами АТО баллистических ракет

Об этом Долгов заявил в комментарии корреспонденту УНИАН.

«Сегодня стали распространяться сообщения о якобы использовании вооруженными силами Украины во время АТО „баллистических ракет». Некоторые из тех источников ссылались на НАТО. В связи с этим миссия Украины при НАТО проверила эти сообщения и получила информацию в альянсе, что ни в штаб-квартире, ни в Монси (SHAPE) официальные представители таких сообщений не распространяли. Их не было», - заявил он.

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Отвечая на вопрос, с какой целью была распространена такая информация, глава миссии обратил внимание на то, что больше всех заинтересовались этими сообщениями российские или связанные с российскими источники массовой информации. „Цель становится очевидной – когда каждый день Украина приводит факты обстрелов нашей территории с той стороны и когда этому нечего противопоставить, то, очевидно, в ход идут все возможные средства, в том числе и распространение без всяких на то оснований такого рода псевдосообщений», - считает Долгов.