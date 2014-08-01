В СНБО говорят, что не получали от НАТО подтверждения применения баллистических ракет

Об этом заявил спикер информационного центра Совета набезопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

"Мы не получали материалов от НАТО о якобы применении баллистических ракет, мы не можем пока это комментировать, у нас нет этих материалов. У нас нет подтверждения документальных каких-либо фактов того, что мы получили от НАТО подтверждение", - заявил Лысенко.

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Он напомнил, что баллистические ракеты в Украине были уничтожены еще в 1996 году, передает РИА Новости.

"Я повторю: баллистические ракеты малой дальности, средней дальности были в последний раз уничтожены 1 июля 1996 года. Они были уничтожены по программе, учрежденной США... Поэтому этих ракет малой дальности по международной квалификации у нас вообще нет на территории Украины", - заключил Лысенко.