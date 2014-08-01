В СНБО говорят, что не получали от НАТО подтверждения применения баллистических ракет
Власти Украины не получали материалов НАТО, подтверждающих применение украинскими силовиками баллистических ракет на востоке страны.
Об этом заявил спикер информационного центра Совета набезопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.
"Мы не получали материалов от НАТО о якобы применении баллистических ракет, мы не можем пока это комментировать, у нас нет этих материалов. У нас нет подтверждения документальных каких-либо фактов того, что мы получили от НАТО подтверждение", - заявил Лысенко.
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Он напомнил, что баллистические ракеты в Украине были уничтожены еще в 1996 году, передает РИА Новости.
"Я повторю: баллистические ракеты малой дальности, средней дальности были в последний раз уничтожены 1 июля 1996 года. Они были уничтожены по программе, учрежденной США... Поэтому этих ракет малой дальности по международной квалификации у нас вообще нет на территории Украины", - заключил Лысенко.