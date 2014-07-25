СБУ перехватила переговоры боевиков за 2 минуты до катастрофы "Боинг": "Птичка" к вам полетела

Служба безопасности Украины обнародовала запись телефонных переговоров террористов за две минуты до того, как они сбили пассажирский самолет «Боинг-777» 17 июля.

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Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, запись, в частности, подтверждает, что террористы из группы подполковника ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ Игоря Безлера («Беса») знали о приближении самолета. Подчиненные доложили «Бесу» о приближающемся самолете, после чего он дал команду объявить об этом «наверх».