СБУ перехватила переговоры боевиков за 2 минуты до катастрофы "Боинг": "Птичка" к вам полетела
16:23, 25 июля 2014Политика
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Подчиненные доложили «Бесу» о приближающемся самолете, после чего он дал команду объявить об этом «наверх».
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Служба безопасности Украины обнародовала запись телефонных переговоров террористов за две минуты до того, как они сбили пассажирский самолет «Боинг-777» 17 июля.
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Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, запись, в частности, подтверждает, что террористы из группы подполковника ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ Игоря Безлера («Беса») знали о приближении самолета. Подчиненные доложили «Бесу» о приближающемся самолете, после чего он дал команду объявить об этом «наверх».
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