ВО «Свобода» хочет поспособствовать запрету КПУ в суде

Об этом в среду, 23 июля, сообщил глава юридической службы «Свободы», народный депутат Олег Бондарчук.

По его словам, партия намерена поддержать иск Министерства юстиции Украины и Государственной регистрационной службы Украины о запрете деятельности КПУ.

«В том, что Минюст и Государственная регистрационная служба Украины обратились в суд с иском о запрете Компартии, «Свобода» видит свою прямую заслугу, ведь мы на протяжении многих лет принципиально и остро ставили вопрос о необходимости запрета деятельности этой партии», - отметил Бондарчук.

Народный депутат напомнил, что еще 15 апреля нынешнего года парламентская фракция «Свободы» обратилась в Минюст с депутатским обращением по поводу принятия мер, необходимых для усиления суверенитета, территориальной целостности и национальной безопасности Украины.

«В этом обращении мы требовали в судебном порядке добиться запрета деятельности не только Компартии, но и Партии регионов, в связи с нарушениями ими требований к деятельности политических партий, установленных Конституцией, законом «О политических партиях» и другими нормативными актами», - отметил глава юридической службы «Свободы».

Олег Бондарчук подчеркнул, что запрет коммунистической идеологии как человеконенавистнической и причинившей украинскому народу непоправимый вред является одной из главных задач «Свободы», зафиксированных в разработанной партией «Программе защиты украинцев».

«В случае принятия судом положительного решения в деле о запрете КПУ, это окончательно закрепит все усилия «Свободы», которые с момента ее создания были направлены на запрет деятельности коммунистов», - заявил народный депутат.

Как сообщалось, первое судебное заседание в деле о запрете КПУ состоится в четверг, 24 июля. Киевская городская организация ВО «Свобода» уже заявила о своем намерении пикетировать Окружной административный суд Киева, где пройдет заседание.