В Харькове поезд с телами погибших пассажиров «Боинга» отправят на «Завод имени Малышева»

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Как известно, “Завод имени Малышева” расположен близ железнодорожной станции “Балашовка” и имеет в своем распоряжении отдельную железнодорожную ветвь.

Как сообщал УНИАН, по предварительной информации источника, поезд должен прибыть на территорию Харькова с 11.30 до 12.00.

17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит российскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту было 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Читайте такжеМалайзия требует скорейшего возвращения тел погибших в катастрофе Boeing-777 их родственникамНа месте катастрофы найдены тела 282 погибших и 87 фрагментов, которые принадлежат 16 телам погибших.

Читайте такжеПоезд с телами жертв катастрофы "Боинга" прибудет в Харьков около 12.00Ночью 22 июля поезд с телами погибших в катастрофе «Боинга» был отправлен из Донецка в Харьков для последующей репатриации в Нидерланды.