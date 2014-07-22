Поезд с телами пассажиров Boeing-777 отправился в Харьков

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, поезд отбыл в 3.10 ночи.

В сообщении напоминается, что 21 июля в Шахтерском районе Донецкой области на месте падения самолета Boeing 777-200 (Малазийских авиалиний) продолжались поисковые работы. С начала поисковых работ была обследована территория отдельными участками на площади около 140 кв. км, в том числе 2,1 кв. км Грабовского водохранилища, найдены тела 282 погибших и 87 фрагментов, которые принадлежат 16 телам погибших.

Читайте такжеМИД Австралии: Это варварство должно быть расследовано, а виновные - наказаныПо состоянию на 13.30 21 июля поисковые работы закончены, все тела и фрагменты загружено в вагоны-рефрижераторы на железнодорожной станции Торез и в 19.00 отправлены в г. Донецк.

К специальным работам в г. Харькове привлечено от ГСЧС 150 человек и 10 ед. техники.

По расследованию причин авиакатастрофы работает Правительственная комиссия.

Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер Боинг-777 компании Malaysia Airlines был сбит российскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту было 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.