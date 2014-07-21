Порошенко поручил прекратить боевые действия в 40-километровой зоне катастрофы “Боинга”

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Посольстве Малайзии в Украине.

По словам Порошенко, нужно провести объективное и беспристрастное расследование, которому препятствуют террористы.Читайте такжеПолицейская Миссия ООН поможет проведению расследования катастрофы Боинга - Порошенко

“Я дал поручение - немедленно в радиусе до 40 километров от места трагедии украинские военные не должны проводить операции, не должны открывать огонь для того, чтобы обеспечить деятельность экспертов”, - сказал Порошенко.

По его словам, у террористов и тех, кто поддерживает террористов, “нет больше никакого оправдания хотя бы на час задерживать допуск представителей следственной комиссии, нет больше возможности затягивать с передачей тел погибших представителям стран, пострадавших, для того, чтобы вернуть тела домой”.