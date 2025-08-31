Активность магнитного поля Земли нарастает.

В конце лета, 31 августа, сильной магнитной бури на Земле не ожидается, но магнитное поле нашей планеты будет довольно активным.

По информации Британской геологической службы, в конце месяца возможны кратковременные колебания, но их сила не достигнет уровня геомагнитной бури.

В то же время метеорологи предупреждают, что 1 сентября существует вероятность бури класса G1. Такая магнитная может вызвать легкие перебои в работе спутниковой связи и повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.

Таким образом, последний день августа пройдет без заметных магнитных возмущений, а небольшое ухудшение космической погоды возможно уже в первые дни сентября.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури классифицируются по степени их влияния на земную магнитосферу. Для оценки используется шкала от G1 до G5, где каждая категория отражает силу и возможные последствия возмущений.

Например, буря уровня G1 считается слабой. Она может вызвать незначительные перебои в работе спутников и слабое влияние на метеочувствительных людей.

Максимальная категория магнитных бурь - G5. Это экстремальная магнитная буря, которая способна вызывать масштабные перебои в энергосистемах.

