Луна в Стрельце вдохновит на новый старт и укрепит веру в то, что будущее действительно может быть светлым.

После 31 августа 2025 года для трех знаков Зодиака наступает время перемен - грусть и тягостные переживания останутся позади. Полумесяц в Стрельце символизирует середину пути к цели и помогает увидеть, что слишком много сил было потрачено на печаль и сомнения. Наступает момент, когда все начинает меняться, пишет YourTango.

В такие периоды приходит долгожданное облегчение. В воскресенье, 31 августа, три знака убедятся, что надежда - это не иллюзия, а реальная сила, способная менять жизнь. Луна в Стрельце вдохновит на новый старт и укрепит веру в то, что будущее действительно может быть светлым.

Лев

Сейчас, Лев, вам может казаться, что некая грустная мысль слишком долго держала вас в плену. Но вы по натуре оптимист, и внутри всегда знали, что тяжелое время не вечно.

31 августа Полумесяц в вашем огненном брате - Стрельце - даст вам шанс увидеть картину будущего иначе. Вы поймете, что печаль уже забрала у вас слишком много времени и сил, и пора отпустить ее.

Хватит бороться с тьмой - впереди вас ждет свет и ясность. Это лишь середина пути, но уже виден новый горизонт.

Скорпион

Для вас, Скорпион, этот астрологический транзит станет символом освобождения. Вы слишком долго держались за тяжелые эмоции, хотя в глубине души знали, что однажды придется их отпустить.

Полумесяц в Стрельце поможет разорвать эту внутреннюю цепь без сожалений и чувства вины. Вы сделали все возможное и теперь наконец-то готовы шагнуть вперед.

31 августа станет для вас точкой завершения не только месяца, но и целой фазы жизни. Вместо мрака придет легкость и желание жить по-новому. Это безопасно и правильно.

Стрелец

Главное слово для вас в этот период, Стрелец, - это "доброта". Но прежде всего к самому себе. Вы слишком долго носили груз, который уже перестал быть вашим.

Во время Полумесяца 31 августа вы поймете, что пришло время закрыть дверь в прошлое. Тяжесть, которую вы тянули, больше не имеет к вам отношения.

Наступает момент, когда вы оборачиваетесь в последний раз и отпускаете все лишнее. Для вас свобода - это ценность, и теперь вы чувствуете, что именно она ведет вас к обновлению и гармонии.

