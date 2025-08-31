Ведущий признался, чем именно ему не нравятся песни Дмитрия Волканова.

Украинский ведущий Вячеслав Соломка, который ранее резко высказался о певице Камалии и назвал ее "бездарной", раскритиковал еще одного артиста.

Речь идет о Дмитрии Волканове, который известен хитами "Тебе знайшов", "Доню моя" и многими другими. По словам Вячеслава, ему не нравится репертуар певца.

"Дима Волканов. Он очень талантливый человек. Но вот мне не нравятся сами песни. Не так, как он их исполняет, а сами песни. Вот оно какое-то такое "гуц-гуц-гуц". Наверное, это аудиторией ориентировано, но мне оно немножко, это вкусовщина, конечно, оно мне немного какое-то как колхозное. Вот он и ездит, выступает по каким-то сельским ДК", - сказал Соломка в интервью Мирославе Мандзюк.

Ведущий добавил, что артисту стоит нести смыслы в творчестве, а не работать исключительно на аудиторию, которая отмечает какие-то праздники.

"Вот этот репертуар, который свадьба, пьянка, корпоратив, день рождения, юбилей... Если артист все делает исключительно для того, чтобы продаться на свадьбу, то это не артист. Артист - это жрец. Артист вся красота должен быть. Вот пьяночка, свадьба, банкетик - не это должно быть главной целью, а нести те смыслы, которые закладываются. Если нет цели заложить смысл, донести месседж, донести идею, донести свою душевную боль или поделиться большой радостью, то не стоит выходить на сцену, не стоит записывать песню. А если конъюнктура, то это уже не искусство", - отметил Соломка.

