За годы войны умерли четверо его родственников.

Известный украинский ведущий и актер, а с 2022 года военный Даниэль Салем впервые рассказал о потере родных во время войны.

Ранее мужчина признавался, что полномасштабное вторжение принесло ему немало беды. В частности, Салем потерял свой ресторанный бизнес и остался без недвижимости в Одессе, а последние свои деньги отдал дочери Санте-Луне и экс-жене Марии после развода.

"В Одессе у меня действительно уже ничего нет - ни бизнеса, ни квартир. Есть только жилье, которое осталось после смерти дедушки. Теоретически я мог бы там останавливаться, но сейчас вообще не бываю в Одессе - просто нет времени на поездку. И потом - за эти годы многое произошло", - отметил Даниэль в интервью OBOZ.UA.

Видео дня

Военный добавил, что самой большой потерей для него являются смерти родных людей, которые случились за последние годы войны. Об этом он сказал так:

"Я потерял родных брата и сестру. Тетю, дядю. Но не хочу об этом... Тяжело. Скажу лишь одно - все они ушли из-за войны".

Напомним, ранее певец Меловин признался, что из-за войны потерял двух близких людей. Речь идет о маме его близкого друга и коллеге Пашу Ли.

Вас также могут заинтересовать новости: