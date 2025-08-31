Альтернативные средства помогут поддерживать чистоту без резких запахов и агрессивного воздействия на материалы.

Уксус и сода давно стали "народными помощниками" в уборке дома. Из-за этого кажется, что ими можно отмыть все: от кухни до ванной.

Однако не все знают, что эти средства подходят далеко не для каждой поверхности. УНИАН решил разобраться, когда использование уксуса и соды в уборке опасно и чем их можно заменить.

Видео дня

Что можно использовать вместо уксуса с содой во время уборки дома

Если протереть мраморную столешницу уксусом, на ней навсегда останутся матовые разводы, а обработка акриловой ванны содой убьет блеск и сделает поверхность шероховатой. Также от такой уборки могут пострадать полированные фасады мебели, экраны и даже резиновые элементы техники.

Опытные хозяйки знают, что можно добавить вместо уксуса в воду для мытья поверхностей, и чем заменить соду в уборке, чтобы не испортить их. Они уверяют, что в этой ситуации помогут не только химические вещества, но и более мягкие натуральные альтернативы, которые бережно очищают поверхности и не вредят дому.

Чем можно заменить уксус 9 процентов

Если хочется натуральной уборки без агрессивной химии, вовсе не обязательно доставать уксус. Есть более щадящие и при этом эффективные варианты:

Лимонный сок - прекрасно удаляет накипь и известковый налет, а также освежает воздух. Кислота лимонная (порошок) - растворяет соль и ржавчину, подходит для чайников и сантехники. Нашатырный спирт - хорошо справляется с жиром на стеклах и плитке. Специальные эко-спреи для уборки - безопасны для мебели и техники.

Лимон пахнет гораздо приятнее, чем уксус, а специальные средства разработаны так, чтобы не портить покрытия и при этом очищать их быстро и без разводов.

Чем можно заменить соду в уборке

Сода кажется универсальной, но на самом деле может царапать и портить вещи. К счастью, есть достойные альтернативы:

Горчичный порошок - прекрасно вымывает жир с посуды и плит. Кальцинированная сода (для стирки) - мягче очищает ткани, чем пищевая. Пищевая соль мелкого помола - помогает очистить кастрюли и сковородки от нагара. Готовые чистящие пасты без абразива - справляются с грязью, но не оставляют царапин.

Такие средства работают бережнее и безопаснее, а главное - позволяют сохранить блеск поверхностей и продлить срок службы мебели и техники. Главное правило - подбирать средство под конкретную задачу, а не полагаться на универсальный рецепт.

Ранее УНИАН рассказывал, как очистить сковороду от нагара за 15 минут. В этом помогут как химические продукты, так и натуральные.

Вас также могут заинтересовать новости: