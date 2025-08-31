Даниэль Салем ответил, делает ли замечания тем, кто до сих пор не перешел на украинский.

Известный украинский ведущий-воин Даниэль Салем высказался о языковом вопросе.

Мужчина не скрывает, что до полномасштабной войны общался в быту на русском. Однако уже несколько лет, как перешел на государственный и не понимает тех украинцев, которые до сих пор не сделали этого.

"Что я могу посоветовать тем, кто сейчас проходит этот путь? Как-то Андрей Хлывнюк сказал мне: "Говорить неправильно на украинском - это няшно. Этого не надо бояться". И это правда. Главное - начать. Это наш родной язык, наш культурный код. Я неоднократно повторял и скажу еще раз: на русском языке нас убивают. На этом языке нас пытают и сбрасывают ракеты на наши города. Поэтому я не понимаю никаких оправданий. Да, у меня тоже до сих пор иногда проскакивают русские слова. Но это нормально - мозг привык работать так. Со временем это пройдет", - подчеркнул Салем в интервью OBOZ.UA.

Видео дня

Даниэль также добавил, что никого не осуждает, но всегда отстаивает свою четкую позицию.

"Я считаю, что не имею права делать кому-то публично замечания. Кто я такой, чтобы осуждать? Никогда не буду смеяться над человеком, который совершает ошибки. Не оставлю хейта. Потому что уверен: когда украинцы ругают украинцев - это лучший подарок врагу. Но если меня спрашивают, позиция четкая: нашим родным языком должен быть исключительно украинский. Это культурное оружие. Если мы его не будем активно использовать, тогда зачем все это? И перейти на украинский не так сложно, как кажется", - отметил воин.

Напомним, ранее актер Сергей Кисель высказался о русскоязычных украинцах.

Вас также могут заинтересовать новости: