В браке у пары родилось трое детей.

Известный украинский волонтер и общественный деятель Сергей Притула, который недавно в четвертый раз стал отцом, трогательно поздравил жену Екатерину с годовщиной.

"10 лет. Вместе в счастье, вместе в горе. Было полно и того, и того. За спиной - гигабайты воспоминаний. Впереди - надежда, как и у каждой украинской семьи", - отметил он в Instagram, опубликовав несколько снимков со свадьбы.

Пользуясь таким случаем, Притула признался супруге в любви, добавив:

"Если любить, то изо всех сил. +3 маленьких Притулят - замечательное наследие за 10 лет совместного танца! Люблю. Ценю. И спасибо! Танцуем дальше!".

Как известно, Сергей Притула воспитывает четверых детей: старшего сына Дмитрия от первого брака и троих малышей - Соломию, Стефанию и Марко - от брака с Екатериной Сопельник.

Напомним, недавно Сергей Притула признался, состоит ли его сын на учете в ТЦК:

"Мы придерживаемся всего протокола действий, которые мы должны совершить в его возрасте. Сын стоит на учете в ТЦК, потому что до 31 июля, кажется, нужно было стать, если тебе исполняется 17 в этом году. Дмитрию в октябре будет 17 лет".

