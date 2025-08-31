Компания провела расследование и не выявила связи между поломками SSD и обновлением Windows.

Microsoft провела расследование вокруг августовского обновления Windows KB5063878, которое ломало SSD во время записи большого объёма данных, и пришла к выводу: патч тут ни при чём.

В отчёте компания заявила, что не нашла никакой связи между апдейтом и случаями отказа накопителей. Тесты внутри компании и телеметрия также не выявили повышенного риска поломки или потери данных. Более того, в службу поддержки Microsoft по этому поводу никто напрямую не обращался.

Тем не менее, сообщения пользователей в соцсетях остаются. Некоторые утверждали, что проблема связана с обработкой кеша SSD, и чаще всего проявлялась у моделей без DRAM и на контроллерах Phison. Но при дальнейших тестах сбои фиксировались и у других брендов.

В большинстве случаев диск восстанавливался после перезагрузки, но, например, протестированный Western Digital SA510 на 2 ТБ так и не ожил.

Историю подогрело появление документа с якобы списком затронутых контроллеров Phison. Компания жёстко опровергла подлинность файла и пригрозила судебными исками против источника утечки.

После 4500 часов собственных испытаний Phison заявила, что воспроизвести баг не удалось. Тем не менее, она посоветовала владельцам систем с интенсивными нагрузками на накопители использовать радиаторы для снижения риска перегрева и троттлинга.

Итого и Microsoft, и Phison говорят, что проблема не воспроизводится и что обновление Windows безопасно. Но из-за множества историй от пользователей полностью исключить совпадение или редкий сбой пока нельзя.

