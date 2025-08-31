На днях мальчику исполнилось 8 лет.

Украинская певица Алина Гросу показала своего младшего брата Михаила.

На днях артистка опубликовала редкие фото с мальчиком в своем Instagram. Гросу обратилась к брату по случаю его дня рождения и написала трогательное поздравление.

"Моя маленькая родная булочка, тебе 8! И я тебя обожаю за все, иметь младшего брата - это огромная ответственность, это выгребать от родителей за все.... За то, что куда-то не взяла тебя с собой, за то, что отругала лишний раз, за то, что ты меня где-то и как-то сдал, но это и большая любовь! Потому что ты поднимаешь мое настроение одним своим присутствием, ты умный, забавный, красивый и не по годам мудрый. Просто расти счастливым и будь собой. Наш мини Мих Мих", - отметила Алина.

Также исполнительница опубликовала архивные кадры с братом, на которых он еще совсем маленький.

Реакция сети

Подписчики начали активно поздравлять Михаила и писать свои комплименты:

"Очень красивый мальчик! Пусть будет счастливым"

"Маленькое солнышко"

"Поздравляю именинника! Счастливого детства и судьбы".

