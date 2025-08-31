Чтобы узнать, от кого пропущенный вызов, можно использовать мессенджеры.

Достаточно часто возникает ситуация, когда на телефоне высвечивается номер, однако неизвестно, кто же с него звонил. В таком случае может разгореться любопытство, могут "терзать" сомнения, особенно, если вы ждете от кого-то звонка.

При этом не все знают, как узнать, кому принадлежит номер, который звонил, а сделать это весьма просто, например, через обычный интернет-поисковик. Еще можно использовать специальные программы-определители номера. Только с программами есть нюанс – если вы их установите, вам придется поделиться с ними своими контактами. Если вы не готовы это делать, тогда такой способ не для вас.

Как узнать, кто мне звонил с неизвестного номера бесплатно

Самый простой способ – скопировать полностью все цифры телефонного номера и забросить в поисковик. Потом просто поищите, есть ли на страницах, которые выдал поиск, именно тот телефон, который ваc интересует.

Видео дня

Если его действительно часто используют для массовых звонков, то через поисковик вы можете выяснить такую информацию:

Что людям предлагали во время разговора.

Кем представлялись.

Какая это фирма, предприятие или, возможно, организация.

Еще проверить номер телефона на мошенников можно через мессенджеры, в том числе Telegram, Viber или WhatsApp. Вы можете узнать, как тот, кто вас "добивался", подписан в мессенджере и увидеть фотографию, если юзер ее загрузил.

Обратите внимание на то, что мошенники могут подделывать официальные номера телефонов, например, банковских учреждений, поэтому в банки лучше обращаться самостоятельно и не раскрывать тем, кто звонит вам, важную информацию (персональные данные, PIN-код, CVV карточек). Еще не стоит перезванивать, если есть пропущенный вызов, поскольку разговор может оказаться платным.

Можно ли посмотреть, кто звонил с анонимного номера

Если у вас есть пропущенный вызов, цифры не высвечиваются, а вам захотелось быть в курсе того, кто же таки прячется под прикрытием анонимности, то удовлетворить любопытство очень просто. У разных операторов есть платная услуга, благодаря которой скрытый номер будет определяться. В Украине в месяц в среднем за нее придется заплатить приблизительно 100 гривень.

Ранее УНИАН выяснил, что делать, если мошенники звонят по телефону. Эксперт по безопасности, правозащитник и помощник-консультант в Верховной Раде Сергей Кириленко объяснил, как правильно действовать, чтобы не попасться "на крючки" злоумышленников.

Вас также могут заинтересовать новости: