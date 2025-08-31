Подходящая стрижка способна гармонично обрамить лицо, подчеркнуть естественное движение локонов и подарить ощущение легкости.

Кудрявые волосы снова на пике моды: современные стрижки и креативные варианты причесок дают возможность каждому локону раскрыться и засиять. От подиумов до городских улиц текстура и форма волос получают новое прочтение, позволяя женщинам всех возрастов подчеркнуть свою индивидуальность, пишет журнал Parade.

С возрастом волосы могут менять структуру, становиться более упругими или приобретать новую текстуру. Это делает выбор идеальной стрижки одновременно интересным и сложным процессом. Кудри бывают разными: плотными, рыхлыми, упругими или мягкими, поэтому универсального решения нет.

Тренды причесок 2025 для женщин после 50 с кудрявыми волосами: ТОП-7

От коротких пикси до длинных каскадов – кудри открывают возможности для смелых форм и текстур, а также позволяют создать образ, отражающий характер и стиль женщины.

Ниже представлены семь стрижек и причесок для кудрявых волос, рекомендованных знаменитостями и профессиональными стилистами, которые помогут сделать укладку простой и эффектной. Они идеально подойдут женщинам старше 50 лет.

Кудрявый шэг. Сочетает объем, движение и естественность. Эта стрижка, популярная с 70-х, идеально подчеркивает текстуру волос и создает ощущение легкости. Многослойная структура придает объем и предотвращает формирование "треугольника", приподнимая лицо, отметила Лори Хипс, стилист и амбассадор Tek. Для придания блеска локонам можно использовать несмываемый крем или мусс, а после укладки - несколько капель масла. Результат: игривый, живой и естественный вид.

Стрижка "Дева" с 90-х. Подчеркивает крупные и упругие кудри. Она подходит женщинам всех возрастов: макушка обеспечивает объем, а мягкие слои у лица создают динамичность. Чтобы дома повторить образ, слегка запрокиньте голову и при помощи диффузора поднимайте корни, позволяя локонам раскрыться. Эта прическа дарит уверенность и легкость, делая образ энергичным и привлекательным.

Классическая пикси. Подчеркивает индивидуальность каждого локона. Прическа демонстрирует текстуру волос и не требует сложного ухода, отметила основательница Beachwaver Co Сара Потемпа. Для укладки достаточно нанести мусс на влажные волосы и аккуратно придать форму пальцами. Минимум усилий – максимум естественного эффекта.

Кудрявый боб. Выглядит аккуратно, но сохраняет свободу движения локонов. Особенно красиво смотрится с боковым пробором или легкой челкой. Стилист рекомендует использовать гель и формировать локоны пальцами или щеточкой для завивки, завершая легким расчёсыванием для упругости и структуры. Результат – игривый и элегантный образ на целый день.

Высокий хвост. Позволяет локонам оставаться в центре внимания, при этом не создавая дискомфорта. Начните с приглаживания краев, соберите волосы свободно, чтобы сохранить упругость. Добавьте текстуру спреем и немного масла для блеска. Такая прическа универсальна: подходит как для дневного выхода, так и для вечернего мероприятия.

Боб под углом. Отлично раскрывает кудри, убирая лишний объем в затылочной части и позволяя более коротким прядям поддерживать длинные локоны. Слои, обрамляющие лицо, делают прическу живой и подвижной. Легкий спрей-кондиционер поможет сохранить локоны четкими и блестящими, не утяжеляя их.

Многослойное каре. Оно дает кудрям свободу, подчеркивает их подвижность и при этом сохраняет форму. Нанесение увлажняющего крема или несмываемого кондиционера перед укладкой помогает выделить каждый локон. Метод "локон за локоном" гарантирует гармоничную форму и подчеркивает естественную текстуру волос. Регулярная подстрижка каждые 8–12 недель сохраняет объем и привлекательность прически.

Напомним, ранее был назван самый модный цвет волос осени-2025. Ожидается, что этот оттенок покорит все салоны.

