Известный российский юморист Максим Галкин, который вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми выехали из РФ и осудили кровавую политику диктатора, показал новое семейное фото.
В своем Instagram комик опубликовал кадр с возлюбленной. Пара сделала совместное селфи, на котором улыбалась. Галкин был одет в пиджак в клетку и голубую рубашку. А вот певица сидела рядом в серой куртке и свитере. Свой образ Алла Борисовна дополнила массивным украшением, а также сделала прическу, выровняв волосы.
К слову, Максим не стал подписывать фото и указывать, где оно сделано.
Реакция сети
Подписчики засыпали комплиментами супругов в сети:
- "Алла Борисовна - куколка! Ведь женщина прекрасна, когда к ней относятся как к золоту"
- "Красивая пара с большой любовью"
- "Какая же Алла Пугачева красавица"
- "Максим, Алла в курсе, что вы с молоденькими девушками фото публикуете? Счастья вам и вашей семье".
К слову, после начала полномасштабного вторжения Максим Галкин и Алла Пугачева публично поддержали Украину. Более того, часть заработанных с концертов денег юморист передавал на помощь украинским беженцам.
Напомним, ранее ведущий Алексей Суханов резко ответил на желание Галкина и Пугачевой приехать в Украину.