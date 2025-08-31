Юморист поделился семейным снимком.

Известный российский юморист Максим Галкин, который вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми выехали из РФ и осудили кровавую политику диктатора, показал новое семейное фото.

В своем Instagram комик опубликовал кадр с возлюбленной. Пара сделала совместное селфи, на котором улыбалась. Галкин был одет в пиджак в клетку и голубую рубашку. А вот певица сидела рядом в серой куртке и свитере. Свой образ Алла Борисовна дополнила массивным украшением, а также сделала прическу, выровняв волосы.

К слову, Максим не стал подписывать фото и указывать, где оно сделано.

Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами супругов в сети:

"Алла Борисовна - куколка! Ведь женщина прекрасна, когда к ней относятся как к золоту"

"Красивая пара с большой любовью"

"Какая же Алла Пугачева красавица"

"Максим, Алла в курсе, что вы с молоденькими девушками фото публикуете? Счастья вам и вашей семье".

К слову, после начала полномасштабного вторжения Максим Галкин и Алла Пугачева публично поддержали Украину. Более того, часть заработанных с концертов денег юморист передавал на помощь украинским беженцам.

Напомним, ранее ведущий Алексей Суханов резко ответил на желание Галкина и Пугачевой приехать в Украину.

