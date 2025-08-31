Женщина-механик назвала автомобили, которых следует избегать любой ценой, и вот почему

В частности, механик советует не покупать автомобили от некоторых европейских производителей.

Многие водители хотят, чтобы их автомобиль почти никогда не выходил из строя. Тем не менее достижение этой цели во многом зависит от выбора надежной модели.

Механик Дайми Росалес в комментарии для Daily Mail рассказала, каких автомобилей следует избегать любой ценой. Она назвала автопроизводителей, которые выпускают самые ненадежные модели.

Росалес регулярно публикует видео своей работы в автомастерской в своем аккаунте в TikTok. Она делится советами по вождению и обслуживанию автомобилей, а также подает пример другим женщинам, которые хотят стать автомеханиками.

Росалес порекомендовала водителям, которые хотят избежать постоянного посещения автосервиса, не покупать автомобили брендов Ford, Volkswagen и Chevrolet. По ее словам, эти автомобили имеют много проблем с надежностью.

Также механик призвала не покупать премиальные европейские автомобили. Она отметила, что эти модели часто не отличаются надежностью, а их ремонт может стоить очень дорого.

"Например, BMW приятно водить, но владеть такими автомобилями? Не лучшая идея. Их ремонт дорогой, и они не долговечны", - объяснила эксперт.

Кроме того, Росалес советует избегать автомобилей брендов Jaguar, Audi, Mercedes-Benz и Land Rover. Она заявила, что это одни из самых ненадежных автомобилей.

Механик добавила, что водителям стоит воздержаться и от покупки электромобилей. Она отметила, что эксплуатация полностью электрического автомобиля может показаться заманчивой, но замена аккумуляторной батареи стоит очень дорого.

Росалес порекомендовала обратить внимание на автомобили брендов Toyota и Honda. По ее словам, эти модели надежные и их легко обслуживать.

Cамые ненадежные японские марки автомобилей

Ранее эксперты назвали три японских бренда, которые выпускают очень ненадежные автомобили. По словам экспертов, у моделей от этих производителей довольно много проблем.

В частности, автомобильный эксперт Алекс Блэк советует не покупать автомобили Nissan. Он рассказал, что за последние годы надежность моделей этого бренда заметно снизилась.

