Женщина-механик назвала автомобили, которых следует избегать любой ценой, и вот почему

Многие водители хотят, чтобы их автомобиль почти никогда не выходил из строя. Тем не менее достижение этой цели во многом зависит от выбора надежной модели.
Механик Дайми Росалес в комментарии для Daily Mail рассказала, каких автомобилей следует избегать любой ценой. Она назвала автопроизводителей, которые выпускают самые ненадежные модели.
Росалес регулярно публикует видео своей работы в автомастерской в своем аккаунте в TikTok. Она делится советами по вождению и обслуживанию автомобилей, а также подает пример другим женщинам, которые хотят стать автомеханиками.
Росалес порекомендовала водителям, которые хотят избежать постоянного посещения автосервиса, не покупать автомобили брендов Ford, Volkswagen и Chevrolet. По ее словам, эти автомобили имеют много проблем с надежностью.
Также механик призвала не покупать премиальные европейские автомобили. Она отметила, что эти модели часто не отличаются надежностью, а их ремонт может стоить очень дорого.
"Например, BMW приятно водить, но владеть такими автомобилями? Не лучшая идея. Их ремонт дорогой, и они не долговечны", - объяснила эксперт.
Кроме того, Росалес советует избегать автомобилей брендов Jaguar, Audi, Mercedes-Benz и Land Rover. Она заявила, что это одни из самых ненадежных автомобилей.
Механик добавила, что водителям стоит воздержаться и от покупки электромобилей. Она отметила, что эксплуатация полностью электрического автомобиля может показаться заманчивой, но замена аккумуляторной батареи стоит очень дорого.
Росалес порекомендовала обратить внимание на автомобили брендов Toyota и Honda. По ее словам, эти модели надежные и их легко обслуживать.
