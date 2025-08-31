31 августа - не только последний день лета, но и важная дата государственного календаря. Праздник сегодня в Украине посвящен двум областным центрам и одной профессии, а в народных традициях принято отмечать окончание жатвы.
Наша страна отмечает профессиональное торжество День шахтера, в который поздравляют всех работников шахт. Это трудная и невероятно важная работа, заслуживающая уважения.
Ежегодно в последнее воскресенье августа наступает День города Донецк. Поскольку на данный момент он находится под временной оккупацией армии РФ, официальных мероприятий не будет. Дончане могут отметить торжество в кругу семьи и пожелать друг другу скорейшего освобождения родного Донецка.
Ещё один населенный пункт отмечает День города - Ровно, жемчужина Волыни. Культурная программа включает фестивали, спортивные забеги, концерты и информационные мероприятия.
Какой сегодня праздник в мире
Известны именинники даты, которые прославились на всю планету - римский император Калигула, писатель Теофиль Готье, физик Герман фон Гельмгольц, актеры Крис Такер и Фредерик Марч.
ООН установила на эту дату День африканцев, прославляющий культуру и историю народов Африки. Его празднуют люди африканского происхождения.
Другие всемирные праздники сегодня День блогера, День еды на свежем воздухе, День дистанционной учебы.
Какой сегодня праздник церковный
У православных наступает Положение пояса Пресвятой Богородицы по новому стилю, а также чествование епископа Киприана Константинопольского. В старом стиле праздник сегодня приурочен памяти мучеников Лавра и Флора.
Какой сегодня праздник народный
На то, какой будет осень, нашим далеким предкам указывали приметы:
- идет дождь и дует холодный ветер - весь сентябрь таким будет;
- муравьи делают муравейники высокими - к ранним заморозкам;
- если еще не улетели журавли, то бабье лето затянется;
- кошки и собаки прячутся в теплое место - погода испортится.
Обычаи даты основаны на том, какой сегодня церковный праздник у верующих. Украинцы называли 31 августа Куприяновым днем и занимались сбором клюквы. Из целебной ягоды делали заготовки. Для крестьянском календаре 31 августа - праздник Зажинки, то есть конец жатвы. Для крестьян это было очень радостное событие, сопровождаемое песнями и плясками.
Что нельзя делать сегодня
Путешественникам стоит помнить, какой праздник 31 августа опасный для далекой дороги. Чтобы в пути не случилось неприятностей, не стоит перед поездкой ни с кем ссориться.