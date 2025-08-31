Последний день лета в этом году богат на праздники и интересные обычаи.

31 августа - не только последний день лета, но и важная дата государственного календаря. Праздник сегодня в Украине посвящен двум областным центрам и одной профессии, а в народных традициях принято отмечать окончание жатвы.

Видео дня

Какой сегодня праздник в Украине

Наша страна отмечает профессиональное торжество День шахтера, в который поздравляют всех работников шахт. Это трудная и невероятно важная работа, заслуживающая уважения.

Ежегодно в последнее воскресенье августа наступает День города Донецк. Поскольку на данный момент он находится под временной оккупацией армии РФ, официальных мероприятий не будет. Дончане могут отметить торжество в кругу семьи и пожелать друг другу скорейшего освобождения родного Донецка.

Ещё один населенный пункт отмечает День города - Ровно, жемчужина Волыни. Культурная программа включает фестивали, спортивные забеги, концерты и информационные мероприятия.

Какой сегодня праздник в мире

Известны именинники даты, которые прославились на всю планету - римский император Калигула, писатель Теофиль Готье, физик Герман фон Гельмгольц, актеры Крис Такер и Фредерик Марч.

ООН установила на эту дату День африканцев, прославляющий культуру и историю народов Африки. Его празднуют люди африканского происхождения.

Другие всемирные праздники сегодня День блогера, День еды на свежем воздухе, День дистанционной учебы.

Какой сегодня праздник церковный

У православных наступает Положение пояса Пресвятой Богородицы по новому стилю, а также чествование епископа Киприана Константинопольского. В старом стиле праздник сегодня приурочен памяти мучеников Лавра и Флора.

Какой сегодня праздник народный

На то, какой будет осень, нашим далеким предкам указывали приметы:

идет дождь и дует холодный ветер - весь сентябрь таким будет;

муравьи делают муравейники высокими - к ранним заморозкам;

если еще не улетели журавли, то бабье лето затянется;

кошки и собаки прячутся в теплое место - погода испортится.

Обычаи даты основаны на том, какой сегодня церковный праздник у верующих. Украинцы называли 31 августа Куприяновым днем и занимались сбором клюквы. Из целебной ягоды делали заготовки. Для крестьянском календаре 31 августа - праздник Зажинки, то есть конец жатвы. Для крестьян это было очень радостное событие, сопровождаемое песнями и плясками.

Что нельзя делать сегодня

Путешественникам стоит помнить, какой праздник 31 августа опасный для далекой дороги. Чтобы в пути не случилось неприятностей, не стоит перед поездкой ни с кем ссориться.

Вас также могут заинтересовать новости: