Даниэль также рассказал, что помогло ему вернуться в форму.

Известный украинский ведущий-воин Даниэль Салем признался, как война изменила его.

Мужчина рассказал, что за два года набрал 20 килограммов. По словам Салема, он начал есть много сладкого из-за стресса.

"После первых боевых заданий, когда возвращался в часть, начал буквально наедаться сладким. Это была моя реакция на стресс. И помню, набрал изрядно веса. Даже если ты много двигаешься, бегаешь, тренируешься, постоянный стресс делает свое дело. За два года я набрал килограммов 20. И это несмотря на то, что тренировки были чрезвычайно тяжелые - наш командир не жалеет никого. А во время отпуска или ротации ты остаешься сам с собой... и холодильником. Не хочется ни на кого смотреть, ни с кем общаться. Так было, когда мы вернулись из Херсона, из Николаева. Закрываешься в доме - и все. Чипсы, мороженое, печенье, эклерчики. И все это запиваешь сладкой водой. Психика искала способ справиться со стрессом, и еда стала успокаивающим, доступным способом отвлечься от волнений", - рассказал Салем в интервью OBOZ.UA.

Однако воин однажды понял, что не хочет дальше так продолжать и начал активно худеть.

"В тот период в моей жизни произошло ранение: пуля попала в бронежилет, и я получил трещину в ребре, контузию. Тогда пришло понимание: не хочу стать обузой для побратимов, чтобы тащили с поля боя. Должен оставаться мобильным, легким. Начал заботиться о себе: тренироваться не только перед боевыми задачами, а постоянно, следить за питанием. Затем наконец приехала моя дочь и это помогло мне вернуть себя к себе - физически и психологически", - отметил Даниэль.

