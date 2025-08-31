В списке есть Обезьяна и Дракон.

Гороскоп на сегодня, 31 августа, обещает особую удачу шести представителям китайского Зодиака. В этот день наступает День Утверждения, управляемый столпом Водяной Обезьяны, на фоне года Деревянной Змеи и месяца Деревянной Обезьяны, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Согласно китайской традиции, дни Утверждения помогают закрепить результаты, остановиться на чем-то важном и превратить хаотичные процессы в устойчивые. Сильная энергия Обезьяны делает этот день насыщенным, живым и динамичным. Все начатое в этот момент имеет шанс надолго изменить события грядущего сентября.

Так как 31 августа выпадает на воскресенье, подарки судьбы будут особенно мягкими и принесут ощущение поддержки и уверенности. Для шести знаков Зодиака этот день станет переломным и откроет новые возможности.

Обезьяна

Сегодня - ваш день и ваш месяц, а значит, космос буквально выделяет вас. Ваше обаяние усиливается, и мир словно подталкивает вас в центр событий. Это может проявиться через неожиданное приглашение, важную встречу или значимый разговор, который изменит настроение и даст новый импульс.

Удача будет рядом во всем: в словах, поступках, даже в случайных совпадениях. Знаки, которые вы получите в этот день, не случайны - они показывают, куда двигаться дальше.

Дракон

Энергия Водяной Обезьяны пробуждает вашу смелость и тягу к приключениям. Но в День Утверждения она также закрепляет ваши шаги. То, что раньше казалось шатким, обретает стабильность: отношения становятся надежнее, планы более понятными, а решения - уверенными.

Успех придет через подтверждение и определенность. 31 августа покажет вам, где можно закрепиться, чтобы двигаться вперед без сомнений.

Змея

Для вас этот день особенно личный, ведь проходит на фоне года Деревянной Змеи. Влияние Обезьяны принесет неожиданные откровения: возможно, это будет важный разговор, союзник, о котором вы не знали, или маленькая победа, придающая сил.

Ваши бонусы - в возможности получить преимущество. Все, что станет известно 31 августа, сыграет значимую роль в ближайшие недели.

Коза

Энергия этого дня принесет вам долгожданное облегчение. Обезьяна поддерживает социальные и финансовые связи, а День Утверждения добавляет прочности. Вы можете получить помощь, ценный подарок или долгожданное возмещение.

Главный дар - ощущение поддержки. Тревоги отступят, а вы почувствуете, что не остались одни со своими заботами. Именно это станет вашей удачей.

Крыса

Энергия дня гармонирует с вашей природой, обостряя интуицию. Вы легко угадаете нужный момент и сможете оказаться там, где действительно важно. Это может быть неожиданная информация, встреча или шанс, которого вы ждали.

Ваша удача в умении доверять предчувствиям. Все, что вы сделаете, прислушавшись к интуиции, обернется ценным результатом.

Лошадь

С начала цикла вы могли ощущать нестабильность, но энергия Водяной Обезьяны приносит гармонию и равновесие. День Утверждения подарит разговор или событие, которое восстановит вашу уверенность в себе и в своих планах.

31 августа вы обретете спокойствие и почувствуете, что ваши усилия не напрасны. Настоящая удача этого дня - в осознании, что то, что вы строите, прочно и заслуживает доверия.

Напомним, ранее астрологи рассказали, каким пяти знакам Зодиака будут улыбаться звезды весь следующий месяц.

