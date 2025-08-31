Эксперт не ожидает резких изменений в курсах валют сегодня.

Последняя неделя лета на валютном рынке Украины прошла для гривни с переменным успехом. При этом украинская национальная валюта не преподнесла особых сюрпризов.

Аналитик Алексей Козырев считает, что в воскресенье, 31 августа, курс доллара в большинстве обменников будет находиться в пределах - прием – 41-41,30 грн и продажа 41,35-41,75 грн.

Что касается евро, то, по его мнению, курс европейской валюты будет находиться в пределах - прием - 47,70-48,30 грн и продажа - 48,35-48,70 грн.

"В условиях жесткой конкуренции владельцы обменников не смогут особо занижать курс приема валюты у граждан, а будут вынуждены работать как минимум в пределах среднерыночного курса приема доллара и евро для своего региона", - отметил эксперт.

Чтобы "не проиграть" при покупке/продаже евро, Козырев советует украинцам промониторить ценники, чтобы выбрать оптимальный курс.

Согласно данным на сайте Национального банка Украины, регулятор установил на понедельник, 1 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,32 гривни за доллар.

При этом по отношению к евро гривня также несколько ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,20 гривни за один евро.

