Исследователи описали новую технологию электролиза, которая объединяет производство водорода и опреснение воды в одном устройстве.

В океане скрывается то, что может помочь решить одни из самых серьезных проблем, с которыми сталкивается наша планета. Об этом пишет Ecoportal.

Команда ученых из Университета Джона Хопкинса, Университета штата Мичиган, Корнельского университета, Университета Лихай и Массачусетского технологического института заявила, что нашла решение некоторых серьезных проблем человечества. В своем исследовании они описали новую технологию электролиза, которая объединяет производство водорода и опреснение воды в одном устройстве.

Отмечается, что в области производства пресной воды в пустынных регионах было несколько инновационных прорывов, но ни один из них не был столь многообещающим, как этот. Ученые рассказали, что использование морской воды в электролизе с помощью солнечной энергии позволит им получать пресную воду в качестве побочного продукта водорода.

Исследователи объяснили, что их метод работает за счет использования гибридного устройства солнечной дистилляции и электролиза воды, которое максимально эффективно использует полный спектр солнечной энергии. Солнечная панель выполняет двойную функцию, генерируя электричество для электролиза, а также собирая остаточное тепло.

Затем тепло, выделяемое солнечной панелью, используется для нагрева тонкого слоя морской воды. После испарения воды соль и примеси остаются позади, превращаясь в чистый водяной пар.

В издании добавили, что после этого чистый водяной пар подается в электролизер, где электричество, произведенное солнечной панелью, расщепляет его на зеленый водород и кислород. Основное преимущество этой технологии заключается в том, что морская вода не контактирует напрямую с электрокатализатором, что позволяет избежать коррозии и повышает эффективность, а также долговечность системы.

В издании напомнили, что изменение климата стало одной из самых серьезных проблем человечества, особенно в последние годы. Оно не только угрожает окружающей среде и экосистемам, но и влияет на здоровье людей.

По данным ООН, дефицит воды становится все более серьезной проблемой. Кроме того, изменение климата, рост населения и экономическое развитие также привели к увеличению мирового спроса на воду. Именно поэтому возобновляемые источники энергии могут стать отличным решением.

Апокалиптические прогнозы об изменении климата начали сбываться

Ранее ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что климатические модели, которые прогнозируют глобальное потепление и его последствия, доказали свою точность. Они предупредили, что мир сталкивается со все худшими последствиями климатического кризиса.

Отмечается, что одним из главных вызовов современной климатологии является перевод глобальных тенденций в локальные прогнозы. Поднятие уровня моря отличается по регионам, и понять это можно благодаря данным из спутниковых миссий NASA и программ мониторинга океана NOAA. Ученые объяснили, что поднятие уровня моря происходит медленно и незаметно, но имеет огромные последствия, перераспределяя гигантские массы воды.

