Певица помолвлена с музыкальным продюсером Бенни Бланко.

Известная американская певица Селена Гомес отгуляла роскошный девичник накануне свадьбы с Бенни Бланко. Вечеринка состоялась на курорте Кабо-Сан-Лукас в Мексике.

В своем блоге в Instagram звезда поделилась фотографиями со своего особенного дня. Селена с подругами устроила тематическую вечеринку на побережье Тихого океана. На одном из фото позади певицы виднеются шарики Mrs Levin (Миссис Левин) - именно такая настоящая фамилия ее жениха Бенни Бланко.

Гомес также успела примерить фату. Сначала это произошло на пляже, дополнив свадебным атрибутом свое белое бикини. Позже Селена показалась в оригинальной фате с вышитой надписью bride to be (невеста) и белом мини-платье с открытыми плечами от Retrofête, которое было украшено жемчугом.

Видео дня

На других же кадрах можно заметить артистку в окружении подруг на пляже, яхте и в ресторане. Очевидно, что 33-летняя певица целиком и полностью насладилась своим особым отпуском.

Однако, стоит добавить, что на этом праздновании не было лучшей подруги Селены - Николы Пельтц. Поклонники предполагают на раскол дружбы между девушками, поскольку они уже давно не виделись.

Селена Гомес и Бенни Бланко

Популярная певица и актриса Селена Гомес и известный музыкальный продюсер Бенни Бланко познакомились еще в 2010-х годах. Однако, тогда они оставались исключительно коллегами и друзьями, ведь оба находились в отношениях. В частности у Селены был громкий роман с певцом Джастином Бибером.

Гомес и Бланко официально подтвердили начало отношений только в 2023 году. В конце прошлого года пара объявила о помолвке. Поговаривают, что их свадьба состоится уже совсем скоро, однако влюбленные пока не делятся конкретной датой.

Недавно о своей помолвке объявила давняя подруга Гомес Тейлор Свифт. Певица выходит замуж за спортсмена Трэвиса Келси.

Вас также могут заинтересовать новости: