С 1 сентября 2025 года, когда ретроградный Сатурн снова войдет в знак Рыб, для этих астрологических знаков откроется новая глава.

Последние месяцы под влиянием Сатурна в Овне многие ощущали растерянность и неуверенность. Но с возвращением планеты дисциплины в Рыбы появляется возможность подвести итоги, обрести ясность и продолжить движение вперед. Ретроградный Сатурн фокусирует внимание на личностном росте, зрелости и исправлении прошлых ошибок, помогая этим знакам завершить начатое, пишет YourTango.

С этого момента и до февраля 2026 года, когда Сатурн вновь войдет в Овен, важно оценить изменения последних месяцев и извлечь уроки. Уран, планета неожиданных поворотов, продолжает влиять на процесс, помогая раскрывать внутренние силы. Эти знаки Зодиака смогут адаптироваться к переменам и постепенно обрести стабильность, которая станет опорой в будущем.

Рыбы

Рыбы, с тех пор как Сатурн вошел в Овен в мае, вы, возможно, чувствовали себя сбитыми с толку. Но с возвращением Сатурна в ваш знак ситуация начнет проясняться. Этот период поможет вам завершить старые истории, переосмыслить цели и найти свой путь.

Сейчас важно заниматься внутренней работой: оценить достижения, ошибки и мечты. Финансовая стабильность становится более достижимой, а амбиции пробуждаются. Трин Юпитера в Раке поддерживает ваши начинания, позволяя сосредоточиться на постепенном росте. Этот период учит быть внимательными к себе, заботиться о своих потребностях и использовать внутреннюю силу.

Близнецы

Близнецы, вы ощущаете неопределенность, но вскоре всё встанет на свои места. Сатурн в Рыбах акцентирует внимание на результатах труда последних лет. Поддержка Юпитера создает перспективы для финансового роста, а влияние Урана помогает адаптироваться к неожиданным изменениям.

В профессиональной сфере ожидаются новые вызовы и возможности. Сейчас важно работать в команде, улучшать общение и быть внимательными к своим границам. Сатурн учит зрелости, точности и аккуратности, открывая путь к продвижению и новым начинаниям.

Дева

Дева, возвращение Сатурна в Рыбы активирует сферу отношений. Вы сможете увидеть, кто действительно достоин вашего внимания, а кто - нет. Для одиноких это время осознания, чего хочется от будущих отношений, а для тех, кто в паре - укрепление связи и понимания партнера.

Сатурн помогает собрать воедино прошлый опыт и принимать осознанные решения. Вы учитесь ценить искренность, уважать свои границы и анализировать поступки других. Этот период способствует развитию независимости и мудрости в отношениях.

Стрелец

Стрелец, Сатурн в Рыбах делает вас более внимательными к внутренней свободе и новым ролям. Этот период требует осмотрительности, поскольку планетарные узлы также влияют на вашу жизнь.

Юпитер в Раке открывает возможности для обучения и творческого роста. Сатурн помогает определить приоритеты, концентрироваться на важных целях и не перегружать себя. Важно осознавать свои пределы, находить время для отдыха и радости. Перемены, которые происходят сейчас, постепенно приведут к долгожданной стабильности.

