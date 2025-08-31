Распространение сплетней, злоупотребление доверием и неспособность хранить секреты - это именно про этих людей.

Нумерология - увлекательная древняя практика, которая использует дату рождения человека, чтобы определить его определенные черты и характеристики. И сейчас мы поговорим о негативной стороне некоторых дат.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Болтать о чужой личной жизни, не хранить секреты и нарушать доверие других — это не хорошо, пишет The Daily Jagran. Считается, что люди, родившиеся в определенные даты, совсем не заслуживают доверия, так как не умеют хранить чужие тайны.

Люди, рожденные в эти 4 даты, ненадежны

5 число (а также 14 и 23) — нумерология предполагает, что эти люди склонны к любопытству и сплетням, им интересно знать о жизни других. У них есть предрасположенность к болтовне, так как число 5 связано с адаптивностью, коммуникабельностью и любовью к социальным связям.

Таких людей нельзя посвящать в личные дела — они могут проболтаться и предать вас.

27 число — хотя эти люди любят общение и умеют вежливо разговаривать, они легко могут начать обсуждать ваши личные дела с другими и нарушить доверие. У них также больше шансов распространять слухи о чужой жизни.

3 число (а также 12, 21 и 30) — родившиеся в эти дни обычно общительные и прямолинейные по натуре. Им нравится много разговаривать и заводить беседы благодаря их открытости. Но часто это касается и чужих личных дел. При удобном случае такие люди могут вас подвести и обмануть.

8, 17 и 26 число — люди, появившиеся на свет в эти даты, отличаются сильным любопытством и стремлением к информации, что усиливает их склонность обсуждать чужую жизнь и узнавать самые сокровенные тайны. Более того, они могут использовать личные сведения других людей, чтобы шантажировать их.

Ранее УНИАН сообщал про избранные поколения — о том, какие даты наделяют человека невероятным везением.

