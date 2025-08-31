Банкир ожидает, что на валютном рынке сохранятся тенденции лета.

Курс доллара в Украине в первую неделю сентября будет прогнозируемым. Основные показатели, формирующие курсы валют, свидетельствуют о том, что рынок достаточно стабилен.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что начало осени будет достаточно инерционным - основные валютные изменения будут соответствовать летним.

Согласно его прогнозу, курс доллара в Украине с 1 по 7 сентября будет находиться в коридоре 41,6 - 42 гривни за доллар на межбанке и 41,6 - 42 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях будут стоить в первую неделю сентября 4160 – 4200 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам 41600 – 42000 гривень.

Банкир также дал прогноз по курсу евро. Он считает, что единая европейская валюта в этот период будет находиться в коридоре 48 - 49 гривни на межбанке и 48 - 49,5 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях будут стоить 4800 – 4950 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 48000 – 49500 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в первый месяц осени, кроме чисто экономических факторов, как снижение инфляции, постепенный рост ВВП, а также стратегия Нацбанка, направленная на минимизацию валютных колебаний, важным станет военный фактор.

По его мнению, коридор возможных колебаний доллара ожидается в пределах 41,6-42 грн/долл, а евро скорее всего не выйдет за пределы 48-49,5 грн..

