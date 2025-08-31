Пара отпраздновала 22-ю годовщину брака.

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала о курьезном моменте, который произошел с ней в день годовщины свадьбы. Как оказалось, она впервые забыла об этой важной дате.

В своем Instagram Ефросинина поделилась, что из-за постоянных съемок совсем забыла о 22-й годовщине свадьбы. К слову, ее супруг также не вспомнил об особой дате. По словам Маши, для Тимура это не впервые, а вот собой она удивлена.

Несмотря на этот конфуз телеведущая с юмором вышла из ситуации и отметила, что со временем они с любимым стали, как две капли воды.

"23 года вместе. 22 года в браке. И первый год, как я забыла, что у нас годовщина... Обычно, забываешь ты. Но, говорят, что пары, которые долго вместе, действительно становятся похожими друг на друга. Люблю тебя", - написала Мария.

Позже Ефросинина поделилась новой фотографией мужа, который служит. На кадре видно, как Тимур управляет автомобилем в военной форме и шляпе Руслана Багинского.

Хронология отношений Маши Ефросининой и Тимура Хромаева

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев познакомились еще в начале 2000-х в Ялте. Неожиданно для обоих, из случайного знакомства завязались длительные отношения.

В 2003-м пара сыграла свадьбу. В этом же году у пары родилась первая дочь, которую назвали Нана. Также супруги воспитывают 11-летнего сына Сашу.

Супруги не скрывали, что неоднократно переживали кризисы в браке. Однако, несмотря на это, пара до сих пор остается неразлучной. Даже военная служба Тимура не стала поводом для их разрыва.

Напомним, что недавно Маша Ефросинина ответила, почему остается с 10-летним сыном в Украине во время войны.

