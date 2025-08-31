Известная украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала о курьезном моменте, который произошел с ней в день годовщины свадьбы. Как оказалось, она впервые забыла об этой важной дате.
В своем Instagram Ефросинина поделилась, что из-за постоянных съемок совсем забыла о 22-й годовщине свадьбы. К слову, ее супруг также не вспомнил об особой дате. По словам Маши, для Тимура это не впервые, а вот собой она удивлена.
Несмотря на этот конфуз телеведущая с юмором вышла из ситуации и отметила, что со временем они с любимым стали, как две капли воды.
"23 года вместе. 22 года в браке. И первый год, как я забыла, что у нас годовщина... Обычно, забываешь ты. Но, говорят, что пары, которые долго вместе, действительно становятся похожими друг на друга. Люблю тебя", - написала Мария.
Позже Ефросинина поделилась новой фотографией мужа, который служит. На кадре видно, как Тимур управляет автомобилем в военной форме и шляпе Руслана Багинского.
Хронология отношений Маши Ефросининой и Тимура Хромаева
Маша Ефросинина и Тимур Хромаев познакомились еще в начале 2000-х в Ялте. Неожиданно для обоих, из случайного знакомства завязались длительные отношения.
В 2003-м пара сыграла свадьбу. В этом же году у пары родилась первая дочь, которую назвали Нана. Также супруги воспитывают 11-летнего сына Сашу.
Супруги не скрывали, что неоднократно переживали кризисы в браке. Однако, несмотря на это, пара до сих пор остается неразлучной. Даже военная служба Тимура не стала поводом для их разрыва.
Напомним, что недавно Маша Ефросинина ответила, почему остается с 10-летним сыном в Украине во время войны.