Основательница брендов Gasanova и Damirli, известный украинский дизайнер Эльвира Гасанова во второй стала мамой. Радостной новостью модельер поделилась в Instagram, опубликовав первое фото малыша.
Гасанова родина сына. Мальчик появился на свет 30 августа.
"Приветствуйте, Дамиров Давид Эхтирам оглы! 5100 это вам не шутки. Люблю тебя Эхтирам", - подписала снимок дизайнер.
Как известно, Гасанова замужем за бизнесменом Эхтирамом Дамировым. На днях они отметили пятую годовщину свадьбы. В 2021 году у пары родилась дочь Айлин.
Эльвира Гасанова - что о ней известно
Эльвира Гасанова - украинский дизайнер из Донецка. В 2013 году она основала бренд женской одежды Gasanova, а в 2021 году запустила мужскую линию Damirli.
Одежду ее бренда регулярно выбирает первая леди Украины Елена Зеленская, а рубашки и худи Damirli носит президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, Гасанова создает эксклюзивные образы для боксера Александра Усика.
Напомним, ранее УНИАН писал, что недавно украинская певица СолоХа в третий раз стала мамой.