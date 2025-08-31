Мальчик появился на свет 30 августа.

Основательница брендов Gasanova и Damirli, известный украинский дизайнер Эльвира Гасанова во второй стала мамой. Радостной новостью модельер поделилась в Instagram, опубликовав первое фото малыша.

Гасанова родина сына. Мальчик появился на свет 30 августа.

"Приветствуйте, Дамиров Давид Эхтирам оглы! 5100 это вам не шутки. Люблю тебя Эхтирам", - подписала снимок дизайнер.

Как известно, Гасанова замужем за бизнесменом Эхтирамом Дамировым. На днях они отметили пятую годовщину свадьбы. В 2021 году у пары родилась дочь Айлин.

Эльвира Гасанова - что о ней известно

Эльвира Гасанова - украинский дизайнер из Донецка. В 2013 году она основала бренд женской одежды Gasanova, а в 2021 году запустила мужскую линию Damirli.

Одежду ее бренда регулярно выбирает первая леди Украины Елена Зеленская, а рубашки и худи Damirli носит президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, Гасанова создает эксклюзивные образы для боксера Александра Усика.

