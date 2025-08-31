Семья находится в Нью-Йорке.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась редкими фотографиями с дочерью и мамой. Семья вместе находится в Нью-Йорке.

После неожиданного проигрыша на старте престижного турнира US Open Свитолина остается в США и проводит время с семьей в одном из крупнейших мегаполисов мира - Нью-Йорке.

В своем блоге в Instagram теннисистка показала фото с маленькой дочкой Скай. Девочка была одета в желтый вязаный кардиган, а ее кудрявые волосы были украшены резинкой с декором в форме звездочки в тон к одежде.

Кроме малышки в кадр попала и мама Элины - Елена Свитолина. На фото обе женщины выглядят счастливыми и позируют в объятиях. На фоне можно заметить высотные здания и бешеный ритм Нью-Йорка.

"Любовь в большом городе", - подписала фотографии Свитолина.

Элина Свитолина - личная жизнь

Экстретья ракетка мира Элина Свитолина вышла замуж за 38-летнего французского теннисиста Гаэля Монфиса в 2021 году. Недавно пара отпраздновала четвертую годовщину брака.

Супруги вместе воспитывают дочь Скай, которой уже 2,5 года. Однако, ее они оберегают от публичности, не показывая лицо девочки в целом.

После беременности Элина почти сразу вернулась на корт и в очередной раз радует поклонников успешными результатами. Сейчас украинка входит в ТОП-20 мирового рейтинга WTA.

Несмотря на это, Элина Свитолина часто сталкивается с хейтом. Недавно она резко ответила обидчикам.

