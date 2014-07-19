Байден: США имеют четкие доказательства, что «Боинг» сбили боевики

У американской стороны есть четкие доказательства, что ракетный выстрел по самолету Boeing-777, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур, был произведен с территории, которая полностью контролируется поддерживаемыми Россией боевиками.

Об этом заявил вице-президент США Джозеф Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

Также Байден и Порошенко обсудили результаты экстренного заседания Совета безопасности ООН в связи с катастрофой самолета. Президент Украины выразил благодарность за последовательную поддержку Соединенными Штатами Украины.

Собеседники договорились, что дальнейшая координация международных усилий является важным элементом для борьбы с терроризмом и преодоления новых вызовов, с которыми сегодня столкнулись Украина и весь мир, информировали в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

На борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

СБУ опубликовала записи разговоров террористов, из которых следует, что именно они сбили самолет. В СБУ отметили, что в 16.40 террорист по прозвищу «Бес» доложил полковнику Главного разведывательного управления ГШ ВС РФ Василию Геранину о том, что казаки сбили самолет. Сначала «Бес» говорит, что это украинский самолет, но потом перезванивает и докладывает, что это гражданский самолет с многочисленными жертвами.