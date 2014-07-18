На сбитом Boeing-777 летела бабушка премьера Малайзии
Бабушка премьер-министра Малайзии Наджиба Тун Разака — Пуан Шри Сити Амира — была на борту упавшего «Боинга».
По словам пресс-секретаря семьи премьера, 83-летняя Сити путешествовала в одиночестве. Она направлялась в Джакарту из Амстердама, сообщает Lenta.ru по информации малайзийской газеты The Star.
«Она была очень, очень милой леди. Добросердечной, прекрасной женщиной. Она была хранительницей домашнего очага и заботилась о моем дедушке», — рассказала член семьи премьер-министра Датин Фарида Абдулла. По ее словам, в Амстердаме Сити была вместе со своей дочерью от первого брака (дедушка нынешнего премьера был вторым мужем Шри). Однако та не сумела купить билет на тот же рейс, что и ее мать.
Читайте такжеМалайзийский Boeing-777 сбили в 17 годовщину его первого полета
Лайнер авиакомпании Malaysia Airlines был сбит на территории Донецкой области 17 июля. По имеющимся данным, в результате катастрофы погибли все 298 пассажиров и членов экипажа. Помимо Сити на борту разбившегося самолета были 42 подданных королевства.