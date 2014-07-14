Для доставки экипажа сбитого Ан-26 организованы бронегруппа и прикрытие с воздуха - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, в самолете, кроме 7 членов экипажа, пассажиров не было, была лишь одна особа, которая сопровождала груз.

“Насколько я понимаю, вопрос с доставкой экипажа. Для этого организована бронегруппа для их доставки и прикрытие с воздуха. У нас нет информации об их захвате в плен. Они звонили, они живы”, - сказал представитель информцентра СНБО.

Читайте такжеОпубликовано видео падения сбитого террористами украинского самолетаНапомним, ранее сообщалось, что сбитый сегодня в Луганской области военно-транспортный самолет Ан-26 не мог быть поражен из переносного зенитно-ракетного комплекса, которые есть на вооружении террористов.

Исходя из данных, переданных украинскими летчиками, рассматриваются две версии: выстрел был произведен из современного наземного ракетно-пушечного комплекса “Панцирь” или самовнаводящейся ракетой Х-24 класса «воздух-воздух» с российского самолета, который мог быть поднят в воздух с аэродрома Миллерово в Ростовской области.