АН-26 могли сбить из наземного комплекса "Панцирь" или ракетой класса "воздух-воздух" - СНБО

Об этом сообщает информационно-аналитический центр СНБО, "исходя из данных, переданных украинскими летчиками".

Напомним, сегодня примерно в 12:30 была потеряна связь с самолетом Вооруженных сил Украины АН-26, который выполнял задачи по воздушно-транспортному обеспечению активной фазы Антитеррористической операции. Украинские военные сразу начали поисково-спасательную операцию. Впоследствии члены экипажа вышли на связь.

Позже в сети появилась видеозапись падения самолета. Также сообщалось со свидетельств очевидцев, что одного из членов экипажа захватили в плен террористы.