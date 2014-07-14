АН-26 могли сбить из наземного комплекса "Панцирь" или ракетой класса "воздух-воздух" - СНБО
17:42, 14 июля 2014Политика
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Выстрел, который сбил украинский транспортный АН-26 над территорией Луганщины, был сделан из современного наземного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» или самонаводящейся ракетой Х-24 класса «воздух-воздух» с российского самолета, который мог быть поднят в воздух с аэродрома Миллерово.
СНБО рассматривает две версии атаки на украинский транспортник / скриншот youtube
Об этом сообщает информационно-аналитический центр СНБО, "исходя из данных, переданных украинскими летчиками".
Напомним, сегодня примерно в 12:30 была потеряна связь с самолетом Вооруженных сил Украины АН-26, который выполнял задачи по воздушно-транспортному обеспечению активной фазы Антитеррористической операции. Украинские военные сразу начали поисково-спасательную операцию. Впоследствии члены экипажа вышли на связь.
Позже в сети появилась видеозапись падения самолета. Также сообщалось со свидетельств очевидцев, что одного из членов экипажа захватили в плен террористы.
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