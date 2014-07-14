Экипаж сбитого АН-26 вышел на связь. Самолет сбили из ракетного оружия, вероятно, с территории РФ

Об этом министр обороны Валерий Гелетей доложил Президенту Украины Петру Порошенко, сообщает пресс-служба Президента.

"Также было отмечено, что, учитывая то, что самолет шел на высоте 6500 м, его поражние переносными зенитными комплексами является невозможным, то есть самолет был поражен другим, более мощным ракетным оружием, которая было применено, предположительно, с территории Российской Федерации", - сказано в сообщении.

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Ранее очевидцы сообщали, что один из членов экипажа сбитого АН-26 был взят в плен.

В сети уже обнародовано любительское видео падения самолета.