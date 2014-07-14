Террористы взяли в плен пилота сбитого украинского самолета и везут в Суходольск - очевидцы

Об этом корреспонденту УНИАН заявил глава общественной организации – Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв. Он заверил, что данную информацию ему передают непосредственно с мест события члены его общественной организации и местные жители, являющиеся очевидцами происходящего.

По его словам, «летчика этого сбитого самолета взяли в плен и сейчас боевики везут его в г. Суходольск, где расположен штаб террористов». Снегирев также добавил, местные жители не заметили, чтобы на месте сбитого самолета выходили поисковые группы сил АТО.

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Как сообщал УНИАН, что несколько часов назад очевидцы сообщили о том, что в Луганской области в Краснодонском районе сегодня, 14 июля, около 12.30, был сбит боевиками украинский самолет, летчик катапультировался. Об этом корреспонденту УНИАН заявил председатель общественной организации "Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев. По его словам, «в Краснодоском районе, возле шахты «Восточная» ГП «Краснодонуголь») из лесополосы террористами велся обстрел из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), и в 12.30 украинский самолет был сбит, летчик катапультировался».

Затем пресс-центр АТО на своей странице в Facebook заявил, что «в 12.30 пропала связь с самолетом ВС Украины Ан-26, который выполнял задачи в рамках воздушно-транспортного обеспечения активной фазы АТО. Причины исчезновения связи проверяются».

Также сообщалось, что проводится поисково-спасательная операция в определенном районе Луганской области.