Военные на Луганщине уничтожили около 100 боевиков, два «Града» и три «Камаза»

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Вследствие нанесенных ударов авиации, огня артиллерии было уничтожено: до 100 боевиков и их базы в Ровеньках, Изварино и поселке Новосветловка вблизи Луганска, огневые точки в районе Саур Могилы, на терриконах шахты №71 (Ровеньки); 2 БМ-21 «Град»; 1 ЗУ-23; 3 автомобиля КамАЗ», - говорится в сообщении.

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«Во время выполнения задач по восстановлению и разблокированию государственной границы Украины и взятию пограничных пунктов пропуска Червонопартизанск и Изварино личный состав подразделений и частей Вооруженных Сил Украины проявил мужество и героизм и будет представлен к государственным наградам», - отмечает пресс-центр АТО.