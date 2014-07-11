На Луганщине террористы убили четырех пограничников

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, сегодня утром боевики осуществили залп из установки «Град» по позиции пограничников в Луганской области.

По предварительной информации, 4 военнослужащих погибли, 3 – получили ранение, повреждено 3 автомобиля.

Как сообщал ранее УНИАН, среди погибших – заместитель начальника Восточного регионального управления полковник Игорь Момот, который с первого дня обострения ситуации на востоке Украины принимал участие в организации охраны и обороны государственной границы, за что был награжден президентом Украины орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени.

Кроме того, 10 июля во время совместного патрулирования района вблизи пункта пропуска «Должанский» на фугасной мине подорвалась БМП-2. В результате взрыва погибли 1 пограничник и 2 военнослужащих ВСУ.

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Также сегодня утром боевиками осуществлен минометный обстрел пункта пропуска «Должанский». Информация о потерях уточняется.

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Во время обстрела пограничных позиций украинских силовиков, с целью спровоцировать Российскую Федерацию на прямую военную агрессию против Украины и дать информационные поводы для безосновательных обвинений российским СМИ, террористы периодически проводят обстрел российской территории.