В Минздраве опровергают обнародованную сегодня информацию о количестве погибших в зоне АТО

В Министерстве здравоохранения Украины опровергают информацию, обнародованную сегодня, 10 июля, заместителем министра здравоохранения Василием Лазоришинцем в ходе брифинга в Кабинете министров Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

«Заместитель министра здравоохранения Украины Василий Лазоришинец во время брифинга навел оперативную статистику по уровню общей смертности в районах, захваченных террористами», - говорится в опровержении, при этом никакие уточненные данные не предоставляются.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июля, заместитель министра здравоохранения Василий Лазоришинец заявил, что за период проведения Антитеррористической операции (АТО) погибло 478 гражданских лиц, из них 30 женщин и 7 детей.

«Среди гражданского населения потерь больше, чем среди военных. Ранены 1392 человека, среди них 108 женщин и 14 детей. На сегодняшний день на стационарном лечении в медицинских заведениях находится 279 пациентов”, - сказал Лазоришинец.

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Отдельно заместитель министра остановился на вопросе эпидемической ситуации на территориях проведения АТО, подчеркнув, что военная санэпидслужба работает очень четко — за три месяца не было ни одной вспышки кишечных инфекционных болезней.