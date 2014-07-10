За время проведения АТО погибли 478 мирных жителей, ранены почти 1400

За период проведения Антитеррористической операции (АТО) погибли 478 гражданских лиц, из них 30 женщин и 7 детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Василий Лазоришинец на пресс-конференции в Кабинете министров.

“Среди гражданского населения потерь больше, чем среди военных. Ранены 1392 человека, среди них 108 женщин и 14 детей. На сегодняшний день на стационарном лечении в медицинских заведениях находятся 279 пациентов”, - сказал Лазоришинец.

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Он отметил, что все раненые доставляются в пункты предоставления медицинской помощи. “Есть сотрудничество с районными больницами, больше всего задействована Изюмская райбольница. «Приказом Минздрава зарезервировано 30% кроватей в больницах для возможных раненых”, - отметил Лазоришинец.

Он подчеркнул, что самая большая проблема в оказании помощи раненым — отсутствие специальных бронированных санитарных автомобилей для транспортировки. “Мы не имеем защищенных автомобилей для раненых с поля боя в места оказания медпомощи. На сегодняшний день у Минобороны таких автомобилей нет вообще, есть два санитарных бронетранспортера БТР-4С - у Национальной гвардии. Медики, которые работают на передовой, рассказывают, что эти БТР очень эффективные, один из них подорвался на фугасе, но довез 18 раненых на 7 колесах, которые у него остались. Имеем потери в Минобороны — два убитых водителя. Мы обратились в Лигу банков Украины с просьбой выделить нам их бронированные автомобили для транспортировки раненых”, - сказал заместитель министра.

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Он также рассказал, что сепаратисты как только видят красный крест, “начинают обстрел, понимая, что там люди без оружия”. Также заместитель министра остановился на вопросе эпидемической ситуации на территории проведения АТО, подчеркнув, что военная санэпидемслужба работает очень четко — за три месяца не было ни одной вспышки кишечных инфекционных болезней.

В свою очередь директор военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины Виталий Адронакий рассказал, что 8 июля погиб врач, еще три врача ранены. “С начала проведения АТО на учете находятся 488 раненых, все рассредоточены по стационарным заведениям, к лечению раненых привлечены лучшие специалисты Украины, раненые на передовой не задерживаются, вертолетами быстро доставляют раненых”, - сказал Адронакий.

Начальник медицинской службы Национальной гвардии Украины Олег Михайлик проинформировал, что в результате АТО в целом погибли 12 военнослужащих Национальной гвардии, из них - один генерал, 4 офицера, 4 прапорщика и военнослужащих по контракту, также 2 военнослужащих срочной службы и 1 военнослужащего резерва.