Бомбардировки населенных пунктов исключены - СНБО

Об этом заявил на брифинге секретарь СНБО Андрей Лысенко, отвечая на вопрос корреспондента ТСН относительно тактики действий сил АТО.

"Тактика ВСУ, Национальной гвардии и пограничников остается в том, что массированная бомбежка населенных пунктов будет исключена. Работа с воздуха и тяжелой артиллерии ведется по колоннам, которые движутся по городам или перемещаются между населенными пунктами. В самих населенных пунктах - это очень ответственная и, я бы сказал, ювелирная работа для наших спецназовцев", - заявил Лысенко.

Читайте такжеПлан действий АТО разработан Генштабом, движение будет каждый день - АваковПо его словам, украинские военные "сделают все для того, чтобы мирные жители не пострадали".

Напомним, за последние сутки силы АТО освободили от террористов четыре города, в том числе Славянск.