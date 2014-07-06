Бомбардировки населенных пунктов исключены - СНБО

16:23, 06 июля 2014
Политика
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Бомбардировки населенных пунктов в рамках борьбы с террористами исключены.

Тактика АТО исключает бомбежки населенных пунктов

Об этом заявил на брифинге секретарь СНБО Андрей Лысенко, отвечая на вопрос корреспондента ТСН относительно тактики действий сил АТО.

"Тактика ВСУ, Национальной гвардии и пограничников остается в том, что массированная бомбежка населенных пунктов будет исключена. Работа с воздуха и тяжелой артиллерии ведется по колоннам, которые движутся по городам или перемещаются между населенными пунктами. В самих населенных пунктах - это очень ответственная и, я бы сказал, ювелирная работа для наших спецназовцев", - заявил Лысенко.

Читайте такжеПлан действий АТО разработан Генштабом, движение будет каждый день - АваковПо его словам, украинские военные "сделают все для того, чтобы мирные жители не пострадали".

Напомним, за последние сутки силы АТО освободили от террористов четыре города, в том числе Славянск.

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