Силы АТО освободили четыре города и восстанавливают контроль над границей (карта)

Над зданиями горсоветов поднят Государственный флаг Украины. Украинские военные взяли под контроль городские исполнительные комитеты, городские отделы МВД и СБУ и районный военный комиссариат в Краматорске, заявил на сегодняшнем брифинге в Киеве пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

Читайте такжеВ освобожденных от террористов городах люди массово сдают оружие - СНБОПо его словам, наступательная тактика сил АТО приводит к значительным потерям среди бандитских формирований, усложняет нападения на силовые структуры Украины и создает психологическое давление на террористов, что приводит к вооруженным спорам между ними.

Также украинские штурмовики нанесли несколько мощных ударов по танкам и артиллерийским установкам террористов под городком Изварино. После этого атаки российских наемников на границе в этом районе прекратились.