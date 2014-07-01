В ОБСЕ возмущены захватом в плен журналистов Hromadske ТВ
14:16, 01 июля 2014Политика
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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович возмущена незаконным содержанием под стражей в Луганской области двух украинских журналистов Общественного телевидения и призывает их немедленно освободить.
ОБСЕ призывает освободить взятых в плен журналистов / УНИАН
Соответствующее заявление распространено во вторник ОБСЕ, сообщает собственный корреспондент УНИАН.
"Безопасность журналистов является одним из столпов свободы СМИ, и я потрясена, когда узнала о еще один случай задержания представителей СМИ на востоке Украины", - заявила Миятович.
В этой связи она призвала ответственных „немедленно освободить журналистов и прекратить нападения и преследования представителей средств массовой информации".
Журналисты Hromadske ТВ Анастасия Станко и оператор Илья Бескоровайный были захвачены в плен вечером 30 июня террористами ЛНР. По сообщениям СМИ, они содержатся в Луганске.
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