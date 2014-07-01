В ОБСЕ возмущены захватом в плен журналистов Hromadske ТВ

Соответствующее заявление распространено во вторник ОБСЕ, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

"Безопасность журналистов является одним из столпов свободы СМИ, и я потрясена, когда узнала о еще один случай задержания представителей СМИ на востоке Украины", - заявила Миятович.

В этой связи она призвала ответственных „немедленно освободить журналистов и прекратить нападения и преследования представителей средств массовой информации".

Журналисты Hromadske ТВ Анастасия Станко и оператор Илья Бескоровайный были захвачены в плен вечером 30 июня террористами ЛНР. По сообщениям СМИ, они содержатся в Луганске.