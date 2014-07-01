Журналистка и оператор Hromadske TV живы, ведутся переговоры по их освобождению - СНБО

Руководство Антитеррористической операции (АТО) прилагает все усилия для освобождения из плена журналистки Общественного телевидения Анастасии Станко и оператора Ильи Бескоровайного.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, отвечая на вопросы журналистов, сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Лысенко.

Читайте такжеЖурналистка и оператор Hromadske TV взяты в плен боевиками ЛНР

“Они живы, переговоры продолжаются (об освобождении) и мы надеемся, что они скоро будут освобождены”, - сказал он.

Он также отметил, что так же руководством АТО принимаются меры для освобождения всех остальных плененных боевиками людей.

По информации центра СНБО, только за последние сутки боевики похитили 5 граждан Украины, в частности в Донецке группа вооруженных людей похитила мужчину прямо на улице, в городе Доброполье также группа вооруженных людей похитила курсанта Мариупольского училища профессиональной подготовки работников милиции.

Читайте такжеВ плену боевиков скончался глава луганской "Просвиты" - СМИ

Как сообщал УНИАН, журналистку Общественного телевидения Станко и оператора захватили в плен представители вооруженной пророссийской группировки «Луганская народная республика», сообщил телеканал в ночь на вторник.

Телеканал заявил, что, по неподтвержденным данным, журналистов незаконно задержали в Луганской области при исполнении профессиональных обязанностей, и они теперь находятся в Луганске в подвале одного из зданий в центре города.