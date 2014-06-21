Порошенко: Армия будет действовать в случае несоблюдения террористами условий мирного плана

Об этом Президент Украины-Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко заявил 21 июня, комментируя сообщения о фактах нарушения режима прекращения огня, - сообщает пресс-служба Минобороны.

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Согласно сообщению, Президент посетил Главный военный клинический госпиталь, где вручил государственные награды военнослужащим, получившим ранения во время проведения антитеррористической операции на востоке страны, сообщает Остров.

Президент подчеркнул, что «Украина хочет мира и урегулирования ситуации мирным путем».

По его словам, мирный план одобрительно воспринят мировым сообществом, в частности, президентом США Бараком Обамой, Франции Франсуа Олланд, Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном.

"Мы получили мощную поддержку нашего плана и высокую оценку действий украинских Вооруженных сил", - отметил Петр Порошенко.

Глава государства посетил палаты и пообщался с ранеными, расспросил их о нуждах и пожеланиях.

Президент Украины высоко оценил мужество и героизм воинов.

"Вы продемонстрировали, что в Украине зарождается настоящий украинский дух. Благодаря таким воинам мы сможем сохранить целостность нашего государства. Народ очень ценит и уважает вас", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что на таких примерах героизма воспитываться будущие поколения украинской нации.