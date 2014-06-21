Мирный план Порошенко поддержали Обама, Меркель, Кэмерон и Олланд

Мирный план по урегулированию ситуации на Донбассе одобрительно воспринят мировым сообществом, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Порошенко, мирный план одобрили, в частности, президент США Барак Обама, президент Франции Франсуа Олланд, Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

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«Мы получили мощную поддержку нашего плана и высокую оценку действиям украинских Вооруженных сил», - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что сейчас своими скоординированными действиями украинские военнослужащие демонстрируют, что «мы умеем защищать государство».

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«Украина стремится к миру и урегулированию ситуации мирным путем», - еще раз напомнил Порошенко.

Глава государства добавил, что в случае несоблюдения условий мирного плана украинские военные будут действовать адекватно.