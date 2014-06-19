Ярема показал кабинет Пшонки: курилка, спа-салон, тренажерный зал, отдельный лифт

К 7-комнатному помещению ранее имели доступ даже не все заместители чиновника, сообщает ТСН.

Кроме официальных кабинетов, рабочие апартаменты Пшонки включали курительную комнату, небольшой спа-салон с парикмахерской, кухню, спортзал. Украшены комнаты дорогими материалами: красным деревом, на сантехнике позолота, мебель обита бархатом, на стенах развешаны картины. К скрытым помещениям генпрокурор-беглец добирался на отдельном лифте.

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