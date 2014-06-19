Ярема показал кабинет Пшонки: курилка, спа-салон, тренажерный зал, отдельный лифт
16:35, 19 июня 2014Политика
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Новоназначенный Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема показал журналистам кабинет бывшего генпрокурора Виктора Пшонки.
Рабочие апартаменты Пшонки включают семь комнат / ТСН
К 7-комнатному помещению ранее имели доступ даже не все заместители чиновника, сообщает ТСН.
Кроме официальных кабинетов, рабочие апартаменты Пшонки включали курительную комнату, небольшой спа-салон с парикмахерской, кухню, спортзал. Украшены комнаты дорогими материалами: красным деревом, на сантехнике позолота, мебель обита бархатом, на стенах развешаны картины. К скрытым помещениям генпрокурор-беглец добирался на отдельном лифте.
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Рабочие апартаменты Пшонки включают семь комнат / ТСН
Рабочие апартаменты Пшонки включают семь комнат / ТСН
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